بوحبيب عن طلب إسرائيل انسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني: لبنان لا يعمل لديها ولا نرضخ لتعليماتها

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، الى أننا "نطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وترسيم الحدود مع إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان ووقف كل الخروقات الجوية من قبل الطيران الإسرائيلي في سماء لبنان".

ولفت بو حبيب، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، الى أننا "رأيت ترحيباً وتفهماً لهذا الأمر من الأمانة العامة للأمم المتحدة خلال تواجدي في نيويورك، لكن دون وجود نتائج حتى الآن"، مؤكداً أنه "إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف إطلاق النار في جنوب لبنان".

ورأى أن "وقف القتال جنوبي لبنان صعب بسبب التهديدات الإسرائيلية اليومية المستمرة، ولبنان يقوم فقط بردة فعل على هذه الإعتداءات"، موضحاً أنه "يمكن لإسرائيل بناء جدار على الحدود مع لبنان بعد ترسيم الحدود، لكنها اليوم هي المعتدية بطريقة ظاهرة ومُعلنة".

وحول طلب إسرائيل بانسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني 7كلم، أكد بوحبيب أن "لينان لا يعمل لدى إسرائيل ونحن لا نرضخ لتعليماتها، لذلك هي يجب أن توقف اعتداءاتها على لبنان وبعدها نبحث بباقي القضايا".

وأضاف "سنطبق القرار 1701 عندما تلتزم إسرائيل به، ونطالب بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحل النقاط الخلافية، لأنه يهمنا أمن وإستقرار في الجنوب"، مشدداً على أننا "مع تواصل دائم مع الحزب أنا ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري".

وكشف أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين نقل إلينا بعض الأفكار لكنها غير مكتملة، والمجتمع الدولي يتمسك بحل الدولتين لكن هناك رفض إسرائيلي".