معرض الدفاع العالمي 2024 يشهد تزايدا في قائمة المعدات الأمنية والدفاعية الجوية والبرية المعروضة

تشهد قائمة المعدات الجوية والأرضية التي ستعرض خلال النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 تزايداً كبيراً، حيث يتم عرض المعدات والمنتجات الأبرز خلال هذا الحدث العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، بما يسهم في اطلاع زوار المعرض على أحدث المعدات والقدرات التي تقدمها كبرى الجهات والشركات من المملكة والعالم.

وتضم قائمة المعدات الجوية، طائرات متعددة المهام والمروحيات والطائرات بدون طيار وأحدث الطائرات الكهربائية المتطورة، في حين تشمل المعدات الأرضية المركبات المدرعة والدبابات وقاذفات الصواريخ. وستشكل هذه المجموعة الفريدة من التقنيات المأهولة وغير المأهولة، منصة عرض فعالة، تعكس قدرات وإمكانيات العمليات المستقبلية متعددة المجالات.

وسيتولى فريق الصقور السعودية – فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الملكية السعودية – مهمة قيادة العروض الجوية اليومية، حيث يستعرضون خلالها مهاراتهم وقدراتهم الرائدة في عروض الطائرات ذات المقعدين المطلية باللونين الأبيض والأخضر، التي تحاكي لون العلم السعودي، وتحمل حاويات الدخان الثلاث المستخدمة للعروض الجوية: الأبيض، والأخضر، والأحمر، إلى جانب فريق "Ba Yi" للأكروبات التابع للقوات الجوية الصينية.

كما ستحلق في سماء المعرض يومياً طائرة "كالدسB250" Calidus B250 ذات المحرك التوربيني المصنوعة من ألياف الكربون، والطائرة القتالية "يوروفايتر تايفون" Eurofighter Typhoon التي تتميز بأجنحتها من طراز "دلتا"، إضافة إلى طائرة "Dassault Rafale C" الفرنسية، وطائرتين مقاتلتين من طراز F-15، فيما ستقدم القوات الجوية الباكستانية ثلاث طائرات مقاتلة متعددة المهام "جيه إف -17 ثندر" JF-17 Thunder، هذا إلى جانب العروض اليومية، لقدرات الطائرات بدون طيار، حيث تكشف طائرات Red Cat Teal2 وFirejet M180 وSkydio X10D كفاءاتها الفريدة.

ويتميز معرض الدفاع العالمي 2024، بمساحات خارجية، تحتوي على منصات عرض ثابتة مذهلة لأكثر من 50 طائرة من الطائرات الثابتة الجناحين والمروحيات، بدءاً من طائرة "سيسنا كارافان" Cessna Caravan إلى طائرة "بوينغ تشينوك" Boeing Chinook. وتشمل المعدات الأخرى طائرات إيرباص A320، وA321، ومروحيات من طراز Cougar، و Sikorsky Seahawk، Blackhawk و"بومباردييه غلوبال 6500"، و"امبراير كيه سي 390" والطائرة الكلاسيكية LM C130. وسيتم أيضاً عرض الطائرات الكهربائية المتطورة بما في ذلك طائرة فولوكوبتر Volocopter eVTOL لخدمات التاكسي الجوي.

وتشارك شركة كالدس أيضاً في العروض الأرضية اليومية، من خلال المركبة المدرعة متعددة المهام Wahash 8 × 8، إلى جانب المركبة التكتيكية الخفيفة Humvee Saber، ومركبتي Obaya وStorm II التابعتين لشركة SAMI، وشاحنة Tatra Tactic ذات الدفع الرباعي للطرق الوعرة.

وتشهد قائمة المعدات الأرضية تواجد نحو 70 قطعة، يتم عرضها في منطقة الفناء الفسيحة في معرض الدفاع العالمي، وتشمل تلك القائمة مجموعة من المركبات من Otokar، وTerrayne، وChrystler، وOshkosh، وSaab، وGM، وNexter.

وقال أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي:"جمعت فرق العروض الثابتة والحية في معرض الدفاع العالمي، مجموعة مذهلة من المعدات الجوية والأرضية والبحرية. ويُشكل العدد الهائل من المعروضات، بالإضافة إلى مساحات العرض الواسعة في الهواء الطلق والعروض الأرضية، ركيزة رئيسية من ركائز معرض الدفاع العالمي، ما يسمح للزوار بالحصول على المعدات، ومشاهدة عروض المنتجات العملية والفعلية وفهم القدرات الهائلة للتكنولوجيا المبتكرة المعروضة".