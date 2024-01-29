المقاصف المدرسية تحسن حياة المزارعين في كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - تعمل عشرات النساء في مزارع الخضروات الخاصة بهن، في حقل الذي تبلغ مساحته 13 هكتارا في فاباها، على بعد 20 كيلومترا من كورهوغو في شمال كوت ديفوار، يزرع البصل والخس والملفوف والجزر، إنه نفس السيناريو في النكحة، حيث ترعى النساء من القرية، حوالي مائة، قطع أراضيهن أيضا.

في حين أن هذا المشروع الذي أنشأته الحكومة يهدف إلى توفير المقاصف المدرسية ، فإنه يساعد أيضا على تحسين حياة القرويين.

ومن ثم، فإن مشروع المقصف المدرسي هذا قد مكن من تطوير اقتصاد محلي تستفيد منه المرأة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي وزنه إلى 6651 طنا في عام 2024.

وبدعم من شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي، يتم توعية النساء بالمحاصيل الضرورية لمنازلهن وتلك المعروضة للبيع.

شكلوا مجموعات في كل قرية لضمان نجاح المشروع.

ويستفيد حوالي 39,000 طفل من وجبة يومية في المدارس التي يغطيها هذا البرنامج في منطقة بورو، وعاصمتها كورهوغو، وفي كوت ديفوار، تستفيد 613 مدرسة من المشروع.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية، أن رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو ، في المنفى لمدة أربع سنوات ، يمكنه العودة إلى بلاده، لكن النظام القضائي هو الذي سيقرر تنفيذ إدانته في كوت ديفوار.

صرح أمادو كوليبالي بعد اجتماع لمجلس الوزراء،يمكن لغيوم سورو العودة وقتما يشاء ، في الواقع ، البلد مفتوح .

وأكد كوليبالي أن تنفيذ الأحكام التي حكم على سورو بها ستتولى إدارته القضائية في بلدنا، مضيفًا هي التي تقرر عندما تنفذ قرارا اتخذته بحرية.

وأكد أن جميع أولئك الذين أرادوا العودة عادوا، ونحن نراهم في البلاد، وأحيانا يشاركون في الاجتماعات السياسية، مذكرا ب الوسائل التي وضعها الرئيس الحسن واتارا حتى يتمكن جميع أولئك الذين نفوا أنفسهم من العودة.

أعلن غيوم سورو ، الزعيم السابق للتمرد الذي سيطر على النصف الشمالي من كوت ديفوار في عام 2000 ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية لاحقا ، قبل أسبوعين تقريبا أنه سينهي منفاه ويعود إلى إفريقيا.

وكان قد غادر كوت ديفوار في عام 2019 بعد خلافه مع الرئيس الحالي الحسن واتارا.

في عام 2020، حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التواطؤ في اختلاس الأموال العامة في كوت ديفوار، وبعد عام، بالسجن مدى الحياة بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.

قبل وقت طويل من إدانة سورو في عام 2021 ، أعلن الرئيس واتارا أنه بالنسبة له ، سيكون السجن مدى الحياة.

ومنذ عودته إلى أفريقيا، التقى السيد سورو بالجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر والنقيب إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو، وهما شخصيتان عسكريتان وصلا إلى السلطة عن طريق الانقلابين، في تموز/يوليو من العام الماضي وفي أيلول/سبتمبر 2022 على التوالي.