وزير الإسكان من "بكين": نعمل على نقل تجارب الإدارة الناجحة للعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن زيارته الجارية إلى العاصمة الصينية (بكين) تهدف إلى الاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة والتسويق والاستفادة منها، مع نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الدكتور عاصم الجزار، واصل جولاته بمناطق الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية (بكين) وذلك في إطار زيارته الحالية للصين، حيث زار منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية (بكين) التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، يرافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

وقال الوزير: "إن هذا المشروع يتشابه مع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونعمل على نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة، كما نستهدف في الوقت نفسه العمل على تدريب فنيينا وعمالنا على إدارة وتشغيل هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر".

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية (بكين) التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، واستمع إلى شرح من مسئولي المركز عن نظم التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق لمنشآت المنطقة، حيث أوضحوا أن إجمالى الاستثمار في المشروع 10 مليارات يوان، وتتجاوز مساحة البناء الإجمالية 1.1 مليون م2، وتتضمن 4 مبان إدارية تبلغ مساحتها الإجمالية 373 ألف م2، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 330 متراً، وجذبت عددا كبيرا من الشركات الصينية والأجنبية للاستقرار بالمشروع، وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز التسوق 230 ألف م2، ويضم ما يقرب من 420 متجرًا، كما يضم المشروع أيضًا 3 فنادق بإجمالي 1381 غرفة و412 وحدة سكنية، وغيرها من المرافق الخدمية والتجارية العالمية.

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه فندقين بالمشروع، واطلع على نظم الإدارة والتشغيل بهما، كما تفقد عددا من المراكز التجارية، والترفيهية، وشاهد مراكز التحكم بها، والطوارىء، واطلع على إجراءات الأمن والسلامة، بكل مبنى، وكيفية إعداد فرق الطوارىء، مشيرا إلى أن الشراكة مع شركة "CSCEC" الصينية، المتخصصة فى أعمال البناء والإدارة والتشغيل، سيكون عاملا مهما فى نجاح إدارة وتشغيل المنظقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتبع وزارة الإسكان، وسيسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة، وحسن استغلالها، وزيادة العوائد منها.