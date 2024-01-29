أكبري: العدوان على دمشق لم يستهدف أي مركز استشاري إيراني ولا يوجد مصابون إيرانيون

أعلن السّفير ال​إيران​ي في سوريا حسين أكبري، أنّ "العدوان الصّهيوني اليوم على جنوب مدينة ​دمشق​، لم يستهدف أيّ مركز استشاري تابع لإيران".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "أيًّا من المواطنين والمستشارين الإيرانيّين لم يُصَب خلال العدوان"، مشدّدًا على أنّ "الهجمات العمياء الصّهيونيّة، لن تؤثّر على عزيمة محور المقاومة".

وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع السورية، أنّ "نحو السّاعة 13:00 من ظهر اليوم، شنّ العدو الصّهيوني عدوانًا جوّيًّا من اتجاه الجولان السوري المحتلّ، مستهدفًا عددًا من النّقاط جنوب دمشق، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى المدنيّين، إضافةً إلى بعض الخسائر المادّيّة".