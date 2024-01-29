الشامي التقى سفيرة اميركا: توافق على ضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة لما فيه مصلحة لبنان

عرض نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون، الوضع الاقتصادي وبرنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي، وما آلت اليه العلاقات مع صندوق النقد الدولي. وتوافقا على ضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا.

كما اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات حتى ينتظم عمل المؤسسات العامة مما قد يساعد على القيام بالتشريعات اللازمة لوضع لبنان على سكة التعافي.