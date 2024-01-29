بقول للتجار انتوا بتدمروا السوق .. عمرو أديب: تبقى واقف جوه السوبر ماركت تجيب جبنة رومي فيقولك معلش زادت دلوقتي

الشارقة - اميمة ياسر - في تعليق للإعلامي عمرو أديب على الأزمة الاقتصادية الحالية، وارتفاع أسعار السلع بوتيرة سريعة .

وقال «الإعلامي عمرو أديب» ، خلال برنامج «الحكاية» المعروض عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد: «التضخم يزيد في مصر بالساعة مش باليوم، انت بتبقى واقف جوه السوبر ماركت تجيب جبنة رومي فيقولك معلش زادت دلوقتي قبل ما تدفع»، مضيفًا: «الحديد والسكر والبيض ومعظم السلع تزيد بشكل يومي».

وأوضح «الإعلامي عمرو أديب» : «نفسي حد يشرح لي هو اللي بيحصل ده طبيعي، أنا النهارده شوفت مواد غذائية بتتباع بالتقسيط، في إيه بيجرى».

وتابع «الإعلامي عمرو أديب» :«أنا بقول للتجار هيجيي وقت أنا معييش وهقلل استهلاكي للربع، انتوا بتدمروا السوق، الحاجات سعرها بيزيد كل ساعة، مفيش سلعة فيكي يا مصر اتحط عليها سعر. في حد ناوي يعمل حاجة، يجب أن يكون هناك تصرف».