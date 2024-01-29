حركة العدل والمساواة تجدد دعمها للقوات المسلحة السودانية

ياسر رشاد - القاهرة - جددت حركة العدل والمساواة دعمها للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة.

وقال القيادي بالحركة بابكر أبكر حسن حمدين، إن المقاومة الشعبية هي حراك وطني خالص للشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة مضيفاً أن مليشيا الدعم السريع تشن حربها على الوطن وعلى المواطن.

جاء ذلك لدى لقائه بالناظر ترك رئيس الجبهة الوطنية حيث أمن اللقاء على ضرورة التكاتف والعمل الوطني المشترك لمجابهة التحديات التي تحدق بالبلاد.

واشاد بابكر بالدور الوطني والاجتماعي للإدارة الأهلية بشرق السودان ودعمها لتوجهات الدولة ومشاركتهم القوية في دعم وإسناد القوات المسلحة.

وجمدت السودان، عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" بشكل كامل بعد قرار سابق بتجميد الانخراط مع المنظمة الإقليمية التي تضم 6 بلدان من شرق أفريقيا.

وحسب سكاي نيوز، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني.

ياتي هذا بعد يوم واحد من القمة التي عقدتها إيقاد في العاصمة الأوغندية كمبالا والتي حددت في ختامها أسبوعان لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لعقد لقاء مباشر بينهما لمناقشة وقف الحرب المستمرة بين الطرفين منذ منتصف أبريل؛ كما قررت القمة وضع جدول زمني محدد لخارطة الطريق الأفريقية التي تشمل نشر قوات أقليمية في العاصمة الخرطوم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، فقد بعث البرهان برسالة السبت للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي رئيس الدورة الحالية للإيقاد أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة؛ بسبب ما قال عنه البيان "تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا الاسبوع الماضي بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان، وإدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الثانية والأربعين، التي انعقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا الخميس".

وقال بيان صادر الجمعة عن "ايقاد" إن قمة كمبالا قررت وضع جداول زمنية محددة لخارطة الطريق الأفريقية لحل الأزمة السودانية المعلن عنها في يونيو الماضي والتي تشمل:

وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.

إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.

نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة.

معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.

إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.

البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.