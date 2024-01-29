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إعلام عبري: إطلاق 15 صاروخ على تل أبيب وأعتراض 12 منهم

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ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن القسام أطلقت نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب، واعتراض حوالي 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

وأضافت أن القصف أسفر عنه  إصابة سيارة في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة

وكانت أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال لأهالي غزة، ودوت صفارات الإنذار وسط حالة من الزعر انتابت المستوطنين. 

كما أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان، 5 صواريخ في جنوب ‎لبنان، تجاه موقع لجيش الاحتلال في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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