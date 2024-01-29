شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة لـ"اتصالات النواب": الانتهاء رقمنة أكثر من 18 مليون مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، وذلك بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، وحضور النائبين أحمد نشأت منصور ومارثا محروس وكيلا اللجنة.

وقال "الشيخ" إنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضي فقط.

وأضاف "الشيخ" أن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي قد تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءا من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الالكترونية وتنفيذها واختبارها.

وفي توضيح رئيس الجهاز لفرص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، قال إن جميع المسابقات التي ينفذها الجهاز يخصص نسبة 5٪ من الوظائف المعلن عنها للاشخاص ذوي الإعاقة، وقام الجهاز بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة ليتنافس المتقدمين ذوي الإعاقة فيما بينهم بالآلية التي تناسب اعاقتهم.