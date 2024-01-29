شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: التحول الرقمى فى الوظائف أعاد الثقه بين المواطن والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في منظومة التحول الرقمي، مؤكداً أن مساهمات منظومة التحول الرقمي في الهيكل الإداري وفي الدولاب الوظيفي الحكومي وصلت لمعدلات تضاهي أحدث النظم العالمية.

وقال بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي، ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن خطة وزارة الاتصالات و الدولة المصرية في تعميم منظومة التحول الرقمي ستحقق نتائج كبيرة جدا ستعود بنجاحات كبيرة علي النهوض بالدولة المصرية في الجمهورية.

وأشاد بدوي بجهود المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا بأنه يعتبر من أنجح القطاعات التنفيذية مطالبا بتوضيح كيفية تطبيق نجاحات الجهاز في التحول الرقمي، وتحديدا في مسابقات التوظيف المعلن ، مؤكدا ان التحول الرقمي أعاد الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي في الإعلان عن الوظائف، متسألا عن مدي تطبيق معايير الموحدة .

ولفت رئيس اتصالات النواب إلي أن الجهود التي بذلت وتحققت بإعادة هيكلة الوزرات والجهات الحكومية طبقا لمنظومة التحول الرقمي، سيحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.