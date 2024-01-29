شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق والكبارى: نستهدف ربط مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن إنجازات الدولة في مجال النقل استهدفت توفير الوقت والجهد علي المواطنين، وجلب فرص استثمارية بشكل أفضل، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل للمواطنين .

وأكد النائب علاء عابد، أن الظروف الاقتصادية هي موجه عالمية يمر بها العالم، مما أدى إلى توقف بعض الدول عن تنفيذ خططها، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية أقامت مشروعات قومية وهي التي ساعدت في تخفيف الأزمة الاقتصادية علي المواطن .

ومن جانبه استعرض اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ما تم إنجازه من المخطط الاستراتيجي للطرق على مستوى الجمهورية، والمستهدف إنجازه خلال المرحلة القادمة، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحويل الطرق الجديدة إلى محاور تنمية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ان خطة الهيئة تهدف إلى الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة الزراعية والصناعية والسياحية، وإنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وكشف حسام الدين أن الخطة، تستهدف الخطة خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل والتأثير البيئي، وربط جميع الموانئ (الجافة والبرية والبحرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، بجانب إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكة الحديد، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل للحد من الحوادث، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.

واوضح حسام الدين ، ان مشروعات الطرق الجديدة خلقت العديد من الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين والصناعيين، ومن المفترض أن أي مستثمر لديه خطة عمل لإنشاء مشروع عقاري ناجح، يبحث في البداية عن عدة خطوات منها القوانين والنقل بشكل عام من طرق ومواصلات وضرائب وأمن للمنطقة المحيطة، ومن أهم خطوات البحث لإقامة مشروع عقاري، هو حساب زمن الرحلة من مكانه لأقرب الأماكن الحيوية، الأمر الذي يؤكد أن مشروعات إنشاء الطرق أمر مؤثر لمستثمري العقارات.

واكد حسام الدين ، أنه جاري إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ، الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس والذي يبلغ طوله 63 كم وجاري إنشاء الجسور الترابية ومحطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري، وذلك في إطار تنفيذ ممر السخنة الاسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من ميناء السخنة / الخط الاول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد " الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس" / ميناء الاسكندرية الكبير.