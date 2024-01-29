شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المركزية للتعليم الفنى: طورنا 70% من المناهج لتوفير عمالة مدربة لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ومنها مصر تحتاج لتضافر الجهود بين كافة الجهات في سبيل دعم المشروعات الصغيرة.

وأشار مرعى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن هناك جهات كثيرة يجب أن تتضافر جهودها خلال الفترة المقبلة، وهى الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد المشروعات الصغيرة والمصانع، حتي يكون لدينا خريج مطلوب لسوق العمل.

وتابع رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب:" نحتاج عمالة مدربة يستوعبها السوق المحلي والخارجى، مطالبا تغيير ثقافة الشباب بشأن ريادة الأعمال وتملك مشروعات صغيرة، ووزارة التعليم ضرورة تدريس مادة لريادة الأعمال للأطفال وتنمية المهارات حتي يترسخ لديهم هذه الثقافة.

ومن جانبه قال د.عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، إن سوق العمل جزء من تطوير المناهج، لأن القطاع الخاص هو الرابط الذي سيعمل فيه الخريج، متابعا: "لدينا 70 مدرسة تطبيقية وتم تطوير 70 % من مناهج التعليم الفنى، مشيرا إلى أنه تم دراسة احتياجات الأسواق الخارجية الطالبة لعمالة مصرية مثل المانيا واليونان ونعمل علي تطوير تلك المهارات للطلاب وتعليمهم اللغة أيضا وهناك مركز تابع لوزارة العمل يؤهل العمال وتعليمهم اللغة، لافتا إلى أنه يتم تنظيم دورات لريادة الأعمال للطلاب.