شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد" عن استجابة أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس: خطوة هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، ترحيبه الكامل ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذى أعلن فيه تلبيته لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم حوار وطنى اقتصادى لمناقشة القضايا الاقتصادية بشكل أعمق وأشمل.

وثمن الدكتور هشام عناني، الإعلان عن بدء الحوار حول وثيقة الحكومة للتوجهات الاقتصادية في الفترة من 2024 حتي 2030، وذلك بطرحها علي الحوار الوطنى الذى يشارك فيه جميع المصريين، مشيرا إلي أن ذلك يأتى استكمالا لما تقرر سالفا من تنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه في الملفات الثلاثة.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، علي أن نجاح الحوار الوطني مرتبط ليس فقط بمجلس الأمناء، بل بكل شركاء الحوار أفراد وكيانات قادرة علي دراسة كل القضايا بعمق ودراسة لايجاد تصورات لحلول قابلة للتنفيذ.

ورأى الدكتور هشام عناني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، معبرا عن استشعار المجلس لأهمية المسؤلية الملقاه عليه مع توجيهات الرئيس بهذا الشأن.

وأوضح "عنانى"، أن تأكيد مجلس أمناء الحوار على أن الحوار حول القضايا الاقتصادية سيحتل الصدارة مع التأكيد علي الالتزام بمواصلة الحوار في الملف السياسي والاحتماعي، أمر جيد، يشير إلي الاهتمام بكافة الملفات مع منح القضايا الاقتصادية أولوية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التى تواجه البلاد.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الاستماع إلي كافة الآراء ووجهات النظر والتجارب الاقتصادية المختلفة، أمر هام، من شأنه الوصول إلي حلول مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.