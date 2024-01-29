"أكسيوس": بايدن يناقش إمكانية الرد عسكريا على مهاجمة القاعدة الأميركية في الحدود الأردنية السورية

ذكر موقع "أكسيوس" أن "الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولي إدارته ناقشوا ردا عسكريا محتملا على الجماعات الضالعة في الهجوم الذي طال القوات الأميركية في الحدود الأردنية السورية". وأوضح الموقع أن "بايدن ومسؤولو إدارته ناقشوا ردا عسكريا محتملا على الجماعات الموالية لإيران في أعقاب هجوم على القاعدة العسكرية الأميركية على الحدود الأردنية السورية". وأضاف الموقع "عقد الاجتماع في 28 كانون الثاني، حيث تمت مناقشة إمكانية تقديم رد عسكري على الجماعات الضالعة في الهجوم". فيما نقل الموقع عن مسؤول أميركي كبير قوله: "لا نريد الحرب، لكن من يقفون وراء هذا الهجوم يجب أن يتلقوا ردنا".

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