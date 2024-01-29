"فايننشال تايمز": شركات التصنيع العسكري تحتاج عامين على الأقل لزيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن "شركات التصنيع العسكري تحتاج عامين على الأقل لزيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا واللحاق بروسيا في هذا المؤشر"، لافتة إلى أن "نقص الذخيرة يرتبط بشكل أساسي بنقص المتخصصين المؤهلين".

واوضح مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات للصحيفة، انه "سيستغرق الأمر عامين حتى تتمكن شركات صناعة الدفاع الغربية من إنتاج ما يكفي من الذخيرة لضمان تزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات بشكل جيد مثل القوات الروسية".

وكشفت تقارير إعلامية أن قوات كييف تعيش ظروفا صعبة على الجبهة، فبالإضافة إلى سوء الظروف الطبيعية والمناخية، تشتكي قوات كييف من نقص حاد في الذخيرة ما يدفعها إلى "التقنين فيها".