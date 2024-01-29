أوستن يتعهد باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" بعد مقتل قوات أميركية في الاردن

تعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأميركية، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة أمس الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.
واوضح أوستن في مقر وزارة الدفاع "البنتاغون"، "دعوني أبدأ بالتعبير عن بغضبي وأسفي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا". وأضاف "لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأميركية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".
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