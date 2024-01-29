السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق 4 أعضاء خلية تجسسية جنّدها الموساد الإسرائيلي

كشفت وكالة "تسنيم" الدّوليّة للأنباء، أنّ "السّلطات الإيرانيّة نفّذت صباح اليوم، حكم الإعدام بحقّ 4 أعضاء خليّة جاسوسيّة، جنّدها جهاز الموساد الإسرائيلي"، مذكّرةً بأنّه "تمّ اعتقالهم إثر تخطيطهم لعمليّات تفجير في مدينة أصفهان العام الماضي".
وكانت وزارة الأمن الإيرانيّة قد أعلنت في تمّوز 2022، القبض على خليّة عملياتيّة جنّدها الموساد الإسرائيلي، تسلّلت إلى إيران بشكل غير قانوني عبر إقليم كردستان العراق، بهدف تفجير مصنع لإنتاج المعدّات العسكريّة والصّاروخيّة في أصفهان تابع لوزارة الدفاع، وأنّ العمليّة تمّ إحباطها من قبل كوادر الوزارة.
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