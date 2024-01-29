"النشرة": الطيران الحربي استهدف بلدتي الطيبة وحولا وأطراف راشيا الفخار

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن ان "الطيران المعادي نفذ غارتين بالصواريخ، استهدفتا بلدتي الطيبة وحولا في جنوب لبنان، كما استهدفت المدفعية أطراف راشيا الفخار بثلاث قذائف".
واشار الى "صاروخ لم ينفجر أطلقته طائرة حربية على محيط بلدة مارون الرأس".
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