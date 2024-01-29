زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل، مبنيَين عسكريَّين تواجد فيهما عدد من العناصر التّابعين لـ"حزب الله" في منطقة يارون في جنوب لبنان".
وادّعى، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "الجيش هاجم في وقت سابق اليوم، موقعًا تمّ إطلاق قذائف منه باتجاه شمال البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "خلال اليوم أيضًا، تمّ رصد إطلاق قذائف عدّة اخترقت الحدود من الأراضي اللّبنانيّة باتجاه شمال البلاد، فهاجمت قوّات الجيش مصادر النّيران، إلى جانب مناطق أخرى على أرض لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنيَين عسكريَين تواجد فيهما عناصر من "حزب الله" في يارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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