لجنة المرأة والطفل ناقشت اقتراح قانون اعطاء الام السجينة حق رعاية ومجالسة أطفالها

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا ترأسته رئيسة اللجنة النائب الدكتور عناية عزالدين، وقد خصص لعرض ومناقشة اقتراح قانون اعطاء الام السجينة حق رعاية ومجالسة أطفالها حضره النواب اعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة العدل والنائبين رازي الحاج وسعيد الأسمر اللذين قدما الاقتراح. وأشارت عز الدين إلى ان انه تمت مناقشة التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاقتراح، على ان يتم استكمال النقاش وتعديل بعض مواد الاقتراح بحضور الجهات المعنية، خاصة وزارة الداخلية والجمعيات ذات الصلة والاخصائيين النفسيين.

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