حجار ولحود بحثا مع رئيس بلدية صيدا في ملف سندات تعمير عين الحلوة

التقى رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، في مكتبه في القصر البلدي، وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للإسكان روني لحود، مع وفد من المصلحة ومدير مكتبها في صيدا، ومستشار الوزير ميشال الحجار.
وتمّ البحث في مواضيع عامّة مختلفة، ومنها ملف سندات تعمير عين الحلوة.
وأوضح حجّار، أنّ "الزّيارة هي ضمن الزّيارات الدّوريّة، لتأكيد التّعاون والشّراكة بين الوزارة والبلديّة في شتّى المجالات".
من جهته، أكّد بديع "تعاون البلديّة الدّائم، ووضع إمكانيّاتها المتاحة من أجل الخدمة العامّة ومصلحة صيدا ومنطقتها"، شاكرًا للوزير "زياراته الدّائمة ورعايته للعديد من القضايا الحيويّة والمهمّة، ولا سيّما في الشّأن الاجتماعي والإنساني".
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