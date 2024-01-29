قائد الجيش التقى السفير الكولومبي ووفدًا من رابطة النواب السابقين نوه بدور الجيش بحفظ الأمن

التقى قائد الجيش اللّبناني ​العماد جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، السّفير الكولومبي في ​لبنان​ Edwin Ostos Alfonso، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.

ثمّ استقبل وفدًا من رابطة النّواب السّابقين، ضمّ طلال المرعبي، أغوب قصارجيان، أنطوان سعد، عمار حوري وناصر نصرالله، الّذين قدّموا تعازيهم لقائد الجيش بوفاة والدته، كما نوّهوا بـ"دور ​المؤسسة العسكرية​ في حفظ أمن لبنان واستقراره، خلال الظّروف الاستثنائيّة الرّاهنة".