كركي: على مؤسسات الضمان البحث عن السُبل التي تؤدي للتطور المستدام لمواجهة المشكلات المعاصرة

شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد كركي في الندوة الفنية حول "الابتكار والابداع لتطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي" التي نظمّها مكتب ارتباط الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للدول العربية، وباستضافة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت.

ورأى خلال كلمة في افتتاح فعالية الندوة، أن "انعقاد هذه الندوة الهامّة بعنوان الابتكار والابداع لتطوير آداء مؤسسات الضمان الاجتماعي في دولة الكويت يأتي انسجاماً مع رؤيتها التنموية الاستراتيجية "كويت 2035" التي تسعى من خلالها الى تطوير الاقتصاد ليصبح متنوعاً ومستداماً".

واشار الى "اننا نعيش في ظل عالم تتزايد فيه المتغيرات والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مما يحتّم على مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية البحث عن السُبل التي تؤدي الى التطوّر المستدام لتحقيق الاستدامة ولمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات المستقبل".

كما نوّه بعمل "كل من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والجمعية العربية للضمان الاجتماعي في تطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم لا سيما في منطقتنا العربية"، كاشفا انه سيتم "توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بحيث يتضمن تنفيذ أنشطة مشتركة والاستفادة من الخبرات والمراكز المعتمدة للتميّز والابتكار، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين القدرات الفنية والادارية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية".