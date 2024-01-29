شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية تنظمان دورة تدريبية عن صحافة الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن دورة تدريبية متقدمة لمدة شهر فى "صحافة الحرب فى عصر الإنترنت والمحمول والسوشيال ميديا تطبيقات على حروب غزة والسودان وأوكرانيا وذلك بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

تتضمن الدورة التدريب على المهارات المطلوبة في مراحل دورة عمل صحافة الحرب في عصر الإنترنت والمحمول والسوشيال ميديا، بدء من الأسس والقواعد المهنية والأخلاقية في صحافة الحرب وحتى إدارة ونشر المحتوى والتفاعل مع الجمهور بعد النشر.

وأكدت النقابة ان فترة الدورة، المقدمة لعدد 20 عضوًا، لمدة 12 يومًا، بمتوسط 3 أيام تدريبية أسبوعيًا بواقع ثلاث جلسات يوميًا، ويبدأ التقدم لها إلكترونيًا فقط من الآن، وحتى مساء السبت 3 فبراير عبر الرابط التالى: https://forms.gle/zT2j3v5VEejEqpvU8 .

وتعلن قائمة المقبولين بالدورة وجدول مواعيد المحاضرات والتفاصيل الكاملة لأعمال التدريب على موقع مركز التدريب بالنقابة،https://training.ejs.org.eg/ ،صباح الأحد 4 فبراير، ويبدأ التدريب الفعلى الخميس 8 فبراير 2024.

شروط التقدم للدورة:

ــ أن يكون المتدرب عضوًا فى نقابة الصحفيين

ــ أن يتمتع المتدرب بخلفية مناسبة عن صحافة الحروب والنزاعات والصراعات.

ــ أن يلتزم المتدرب بالبرنامج التدريبى طوال فترة التدريب.

تمنح مؤسسة هيكل للصحافة العربية جوائز مالية لأفضل ثلاثة مشروعات تخرّج تُنجز خلال الدور.