مخاوف من تصاعد التوتر مع عزم المزارعين الغاضبين فرض "حصار" على باريس

اتخذت تعبئة المزارعين الغاضبين مساراً جديداً في سائر انحاء فرنسا مع اعلانهم فرض "حصار" على باريس، وسط مخاوف من "أسبوع ينذر بالمخاطر" بين المزارعين وقوات حفظ الأمن.

وبدأت الجرارات بإغلاق الطريق السريع A13 في شمال غرب العاصمة و حوالى الساعة 14,00 (13,00 ت غ) A13 في شرقها. ومن المقرر أن تنصب أبرز نقابات المزارعين ثمانية "حواجز" على الطرق السريعة الرئيسية من أجل فرض حصار على العاصمة "لأجل غير مسمى".

وللحؤول دون حدوث تجاوزات، أعلنت الحكومة من جانبها تعبئة 15 ألف عنصر من الشرطة. ومساء الأحد، تم نشر قوات إنفاذ القانون وبينها مدرعات للدرك، على أطراف رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في البلاد، في جنوب باريس.

وطلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من الشرطة إظهار "الاعتدال" المطلوب وعدم "التدخل في نقاط الأغلاق" بل "حمايتها". وأوضح أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعطى "تعليمات" من أجل "ضمان عدم توجه الجرارات إلى باريس والمدن الكبرى حتى لا تتسبب في صعوبات كبيرة للغاية" ولضمان عمل رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في البلاد، "ومطاري أورلي ورواسي الباريسيين كذلك".

وبعد ظهر الاثنين، أعلن ماكرون أنه سيجتمع مع عدد من الوزراء في الإليزيه "للنظر في الوضع الزراعي"، قبل انعقاد مجلس الوزراء في الساعة 16,00. ومن المقرر أن يتوجه ماكرون إلى السويد مساءً في زيارة دولة يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يحضر اجتماعا استثنائيا للمجلس الأوروبي في بروكسل الخميس.

وظهر غضب المزارعين لأول مرة في كانون الأول وكانون الثاني في ألمانيا، مع إغلاق الطرق السريعة ومسيرات الجرارات، قبل أن ينتقل إلى نظرائهم في فرنسا ورومانيا وبولندا وحتى بلجيكا.

في حين تسببت عشرات الجرارات في تباطؤ حركة السير الأحد على طريق سريع في جنوب بلجيكا، أغلق المزارعون في ألمانيا الاثنين العديد من الموانئ، بينها ميناء هامبورغ، الأكبر في البلاد، إلا أن حصار باريس تردد صداه باعتباره علامة فارقة جديدة للتعبئة في أوروبا.

وأدت الأحداث المناخية القاسية وأنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين.