شبكة "إن بي سي": التوصل إلى تفاهمات حول اتفاق إطاري في محادثات باريس سيعرضه الوسطاء على حماس

ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية أنه جرى التوصل إلى تفاهمات حول اتفاق إطاري حول تبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال المباحثات الأميركية الإسرائيلية القطرية المصرية التي أجريت في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، الأحد، على أن يتم عرض الاتفاق على حركة حماس، في وقت لاحق، اليوم، الإثنين.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر قالت إنه مطلع على المحادثات في باريس أن "المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس اتفقوا على إطار عمل لصفقة جديدة للإفراح عن الاسرى".

وذكر المصدر إن "الاتفاق (المحتمل) سيشهد إطلاق سراح الاسرى الأميركيين والإسرائيليين المتبقين على مراحل تبدأ بالنساء، يرافقه توقف تدريجي للقتال وتوصيل المساعدات إلى غزة، إلى جانب تبادل الأسرى الفلسطينيين". وبحسب التقرير، فإنه "سيتم تقديم مسودة (اتفاق محتمل بتاء على تفاهمات باريس) إلى حماس اليوم (الإثنين)".

وأشار التقرير إلى إصرار حركة حماس على وقف فوري ودائم لإطلاق النار للموافقة على أي صفقة جديدة، الأمر الذي سيكون بمثابة عامل قد يفشل الصفقة المحتملة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة تشمل هدنة لـ45 يوما في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن 35 محتجزا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة، مقابل الإفراج عن ما يتراوح بين 100-250 أسيرا فلسطينيا مقابل كل "اسير".

وذكرت القناة أن ذلك سيشمل أسرى مدانين بقتل إسرائيليين في عمليات ضد الاحتلال؛ مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الرهاين قد يتراوح بين 4 و5 آلاف أسير في سجون اسرائيل.

وشدد التقرير على أن ذلك يشمل زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي تسمح اسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة المحاصر.