هجوم صاروخي استهدف الجيش الأميركي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

تعرضت المنطقة السكنية لجنود الجيش الأميركي في قاعدة الجيش الأميركي في حقل "العمر" النفطي، في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، لرشقة صاروخية أصابتها بشكل مباشر". واشارت وكالة "سبوتنيك"، الى إن "أصوات انفجارات عنيفة سُمع دويها من داخل القرية الخضراء، وهي منطقة سكن الجيش الأميركي في قاعدة حقل "العمر" النفطي، جراء استهداف الحقل برشقة صاروخية"، موضحة أن "الدفاعات الجوية الأميركية في القاعدة حاولت التصدي للهجوم لكن دون جدوى".

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