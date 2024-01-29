اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن ثلاثة زوارق اقتربت من سفينة تجارية قرب اليمن. وأوضحت الهيئة في مذكرة استشارية، أن الفريق الأمني بالسفينة أطلق طلقات تحذيرية لردع الزوارق وأن السفينة توجهت بعدها بسلام إلى أقرب ميناء.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: زوارق تقترب من سفينة تجارية قرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.