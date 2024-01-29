الجيش الاسرائيلي اعلن ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2784 شخصا

أعلن الجيش الإسرائيلي "ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2784 شخصا منذ الـ7 من تشرين الاول 2023". وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن "من بين المصابين 1636 إصابة طفيفة و725 متوسطة و423 حرجة". فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ 27 من تشرين الاول الماضي 1276 إصابة بينها 591 حالة طفيفة و 427 متوسطة و 258 حرجة.

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