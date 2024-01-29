اعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن أكبر مسؤولي العقوبات بالوزارة سافر إلى بغداد أمس الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمواجهة تهرب إيران من العقوبات في العراق وحمل القطاع المالي في البلاد على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية.
واوضح المتحدث إن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، سافر إلى العراق من الأحد إلى الاثنين، حيث التقى بكبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع.
وصنفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مصرف الهدى العراقي كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا فيما يتعلق بغسيل الأموال، واتهمته بالعمل كقناة لتمويل الإرهاب. وفرضت واشنطن عقوبات على مالك البنك.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية: مسؤول بالخزانة يزور بغداد وواشنطن تفرض إجراءات ضد بنك عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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