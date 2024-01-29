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انفجر تحت القطار.. ماذا حدث لركاب "توكتوك" مزلقان الطب البيطري في أسوان؟ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نجا أربعة أشخاص من حادث مأساوي حينما كانوا داخل "توكتوك"، وقرر السائق عبور مزلقان، في غير الوقت المخصص للعبور، بمدينة أسوان.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم سكة حديد أسوان، بأن سائق التوكتوك حاول مسرعًا عبور مزلقان شرق البندر "مزلقان الطب البيطرى"، الذي أغلقت إحدى بواباته لعبور قطار، معتقدًا أنه يمكنه المرور سريعًا، إلا أنه فوجئ بالقطار المسرع فغادر المركبة على الفور والركاب رفقته، واصطدم القطار بالتوكتوك الذي انفجر مشتعلًا نتيجة الاصطدام والدهس.

أدى الحادث إلى تعطل حركة القطار لمدة حوالي 20 دقيقة حتى تم رفع التوكتوك من مكان الحادث، وعادت حركة القطارات القادمة من السد العالي إلى سيرها الطبيعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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