شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: مرحلة الحوار الوطني 2 تخرج بتوصيات تسهم فى تحسين معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتركيز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مشيرا إلى ان الحوار الوطني نجح فى الوصول لمشكلات المواطنين واصدر توصياته فى كثيرا منها على أرض الواقع.

وأضاف" الباز" إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة يلتف حولها جميع اطياف الشعب المصري، والكل يعول عليه فى حل كثيرا من القضايا، خاصة بعد ما أولته القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام كبير للحوار وما يخرج عنه من توصيات، لافتا إلى أن طرح مشاكل الاقتصاد بشكل اكثر عمقا يسهم فى الخروج بتوصيات تساعد فى تخطي الأزمة الراهنة.

وأشار الامين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن المرحلة الراهنة تطلب التكاتف والوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة بمتا يسهم فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بعد ما شهدته الاسواق من ارتفاع جنوني للاسعال خلال الفترة الماضية.

وشدد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على أن يشارك فى المناقشات عدد كبير من الاقتصادين أصحاب الخبرة والاختصاص فى هذا الملف الشائك، منوها إلى ضرورة أخذ الاحداث العالمية المتلاحقة فى الاعتبار.