شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": سنرسل تصوراتنا بشأن قضايا الاقتصاد استجابة لدعوة الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتأكيد على تركيز جلساته خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، يأتي في توقيت هام للغاية، مؤكدة أن حزب مصر أكتوبر سيرسل تصوره بشأن هذا الملف للأمانة الفنية قريبا.

وأوضحت" مديح" أن الحوار الوطني وضع توصيات هامة في مرحلته الأولى ساهمت فى حل مشاكل عديدة، منوهة أن بدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادي و مشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه إيجاد حلا للأزمة الحالية التي تواجهها البلاد.

وأشارت رئيس حزب مصر اكتوبر، إلي أن الحوار الوطني نجح فى مرحلته الأولى بلم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة للتوافق حول أولويات العمل الوطني، وهو ما نحتاجه بشدة خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن والعالم، لافتة إلى أن الحوار جمع مختلف أطياف وفئات الشعب المصري على طاولة واحدة هدفها مصلحة الوطن .

ودعت "مديح" كافة المشاركين فى الحوار للاستجابة لدعوة مجلس الأمناء، وأن يرسلوا للأمانة الفنية تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة.