الحاج: صوتنا ضد الموازنة وهناك مخالفة بالنظام الداخلي حصلت بعدم التصويت بالمناداة

اشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، الى اننا "صوتنا ضد الموازنة وهناك مخالفة بالنظام الداخلي حصلت بعدم التصويت بالمناداة، ولم نبلّغ في آخر الجلسة عن الايرادات والنفقات وقد يكون لدينا اتجاه لتقديم طعن"، معتبرا أن "الحكومة أنجزت موازنة ترقيعية ولا حتى تشغيلية".

ورأى في حديث تلفزيوني انه "يجب اعادة هيكلة القطاع العام بدءًا يإدخال التكنولوجيا، ويجب أن تكون الموازنة كبيرة لكي تؤمّن شبكة الامان الاجتماعي"، موضحا انه "من عام 2011 لعام 2019 النفقات في لبنان تقدّر بـ 165 مليار دولار فيما الايرادات لا تتجاوز 112 مليار دولار".

ولفت الى ان "التهرّب الضرائبي يقدّر بمليارين ونصف دولار، فنسبته في الجمرك هي 65% والتهرب الداخلي والاقتصاد غير الشرعي حجمه لا يقل عن 50% ولم نتحدث بعد عن الحدود "الفلتانة".