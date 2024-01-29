أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن "حصة دول "بريكس" ارتفعت في نهاية عام 2023 من 31% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي متجاوزة حصة مجموعة السبع."
واشارت الى ان "اقتصادات دول "بريكس" تتطور بسرعة كافية. ومع انضمام أعضاء جدد، زادت حصة البريكس في الاقتصاد العالمي من 31% إلى 35%، وإذا نظرنا إلى نتائج عام 2023 على أساس تعادل القوة الشرائية، فإن هذه الأرقام أعلى قليلا من حصة دول مجموعة السبع. وبالتالي فإن دور "بريكس" في العالم مهم".
مع بداية العام 2024 توسع نطاق مجموعة "بريكس" ليشمل مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.
وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي الروسي: حصة دول "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوزت حصة "مجموعة السبع" عام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.