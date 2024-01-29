افادت صحيفة "الغارديان"، عن أن "عشرات من موظفي الحكومة الأميركية سيضربون عن الطعام الخميس للتنديد بسياسة بايدن الداعمة لإسرائيل، وللفت الانتباه للأزمة الإنسانية في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الغارديان": عشرات من موظفي الحكومة الأميركية سيضربون عن الطعام الخميس للتنديد بسياسة بايدن الداعمة لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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