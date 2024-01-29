حزب البديل من أجل ألمانيا يعلن مناقشات مع مارين لوبن بعد فضيحة تتعلق بترحيل مهاجرين

أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا مناقشات مقبلة مع زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن التي نأت بنفسها أخيرا عن حليفها الألماني الذي هزته فضيحة تتعلق بترحيل مهاجرين.

وذكر النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا بيرند باومان في برلين، إن المحادثات تهدف إلى "تصحيح الواقع".

من جهته، قال ناطق باسم ماكسيميليان كراه، النائب في البرلمان الأوروبي ومرشح حزب البديل من أجل ألمانيا للانتخابات الأوروبية لوكالة "فرانس برس"، "نعتبر أن ذلك سوء فهم، ونأمل في توضيحه قريبا".

واكدت مارين لوبن إنها مستعدة لقطع علاقتها مع حزب البديل من أجل ألمانيا، موضحة أنها "تختلف تماما مع الاقتراح الذي كان سيناقش أو كان سيتّخذ قرار بشأنه في إطار" اجتماع في بوتسدام، قرب برلين، حيث قدّمت خطة لعمليات طرد جماعي للأجانب و"المواطنين غير المندمجين" من البلاد، وفقا لما ذكرته وسيلة الإعلام الاستقصائية الألمانية "كوريكتف".

واوضح باومان إن لوبن أدلت بتصريحاتها "استنادا إلى التقارير الصحافية التي اطلعت عليها" والتي قال إنها "خاطئة تماما من حيث التعابير التي استخدمت فيها"، إذ لم تستخدم مصطلحات مثل "ترحيل" و"طرد جماعي" خلال الاجتماع.