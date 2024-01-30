الاحتلال: سنبدأ بالعمل قريبًا على الحدود اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ العمل "قريباً جداً" بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، مع تصاعد التوترات وتبادل القصف بشكل شبه يومي مع حزب الله.

وأبلغ جالانت قوات بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وإنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال، استعداداً للعمليات المستقبلية.

وقال جالانت، وفقاً لمقطع فيديو نشره مكتبه: "سوف يبدأون العمل قريباً جداً، لذا يُجرى تعزيز القوات في الشمال".

وأعلن حزب الله اليوم الاثنين مسؤوليته عن 10 هجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود باستخدام صواريخ فلق 1 إيرانية الصنع. ولم تبلغ إسرائيل عن أي ضربات على مواقع عسكرية في الشمال.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق من هذا الشهر إن احتمالات الحرب على الحدود الشمالية أصبحت "أعلى بكثير".

وأضاف: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، يمكنني أن أخبركم أن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".