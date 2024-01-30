العاصفة حيان تشتد بعد ظهر الثلاثاء والثلوج تلامس الـ800 متر فجر الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية قطبية المنشأ سوف تؤثر على كامل دول الجوار (تركيا-سوريا- لبنان- فلسطين- مصر - الاردن والعراق)، أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجويّة إسم "حيّان" "HAYAN" يحمل معه أمطار غزيرة ، عواصف رعدية ، رياح شديدة ويشتد تأثيره اعتباراً من بعد ظهر غد الثلاثاء مع تدني ملموس بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان تلامس الثلوج ال ٨٠٠ متر فجر الخميس خاصة في المناطق الشمالية، يخف تأثيره اعتباراً من صباح يوم الجمعة ويستقر تدريجياً يوم الأحد المقبل.

وحذرت من تشكل السيول وارتفاع منسوب الانهر وانجراف التربة وعدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر بسبب تراكم الثلوج وتشكّل طبقات من الجليد اعتباراً من مساء اليوم الاثنين كما نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية وألواح الطاقة الشمسية بسبب اشتداد سرعة الرياح يوم غد الثلاثاء .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٧ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً وانخفاض بدرجات الحرارة ، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احياناً اعتباراً من بعد الظهر ومترافقة بعواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد حيث تتشكل السيول على الطرقات مع انجرافات في التربة كما تنشط الرياح وتشتّد أحيانًا لتقارب ال ٨٥ كم/س خاصة في المنناطق الشمالية خلال الفترة المسائية يرتفع معها موج البحر لحدود ٣ أمتار، تتساقط الثلوج على الجبال بدءًا من ارتفاع ال ١١٠٠ متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ١٠٠٠ متر.

الأربعاء: غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات خاصة فترة قبل الظهر، تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً لتصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة . تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ليلاً ال ٩٠٠ متر خاصة المرتفعات الشمالية الداخلية.

الخميس: غائم الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة مع ثلوج تلامس صباحا ارتفاع ٨٠٠ متر خاصة على المرتفعات الداخلية الشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ٩٠٠ متر خلال الليل و نحذر من خطر الانزلاقات. hr

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة منخفضة ، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر خاصة على المرتفعات الشمالية،