بلينكن: هناك أمل حقيقي بالتوصل لاتفاق للإفراج عن الاسرى في غزة بعد محادثات باريس

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن اسرى، بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقطر. وقال للصحافيين "أُنجز عمل مهم جدا وبناء. وهناك بعض الأمل الحقيقي بينما نمضي قدما".

وحضّ بلينكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التحقيق في اتّهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل، لكنّه نأى بنفسه عن الدعوات لوضع حد لعملها. واوضح إن "الأونروا أدت ولا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه على الإطلاق في الحرص على نيل رجال ونساء وأطفال في غزة مساعدة هم بأمس الحاجة إليها"، وأضاف "هذا الأمر يؤكد ضرورة أن تتصدى الأونروا لهذه المسألة بأسرع وأدق ما يمكن".

واشار وزير الخارجية الأميركي الى ان الرد على إيران قد يكون متعدد المستويات ويأتي على مراحل ويستمر لبعض الوقت.