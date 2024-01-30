البنتاغون: لا نسعى إلى الحرب مع ايران لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنها لا تعتقد أن إيران تسعى إلى الدخول في حرب مع الولايات المتحدة وإن واشنطن لا تسعى للحرب أيضا، وذلك بعد يوم من مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن على أيدي جماعة مدعومة من إيران.

وألقت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينج باللوم على إيران في مساعدة الجماعات على مهاجمة الولايات المتحدة، وقالت إن أحدث هجوم يحمل "بصمات" جماعة حزب الله المدعومة من إيران. وأضافت "لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".