حماس والجبهة الشعبية: على إسرائيل وقف العدوان وسحب القوات من غزة قبل أي اتفاق للاسرى

اعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان إنها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصران على أن إسرائيل لا بد أن توقف هجومها على غزة وتسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الاسرى والسجناء.
والجبهة هي ثاني الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح المنتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وانضمت الجبهة إلى قتال إسرائيل بعد هجوم السابع من تشرين الأول.
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