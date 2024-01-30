"يونيسف": أطفال غزة معرّضون لخطر فقدان اللقاحات والإصابة بأمراض خطيرة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية.

وحذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.

وذكر البيان أن يونيسف وشركاءها قاموا بتوفير 962 ألفا و550 جرعة من اللقاحات في كانون الأول الماضي، وأن اللقاحات متاحة حاليا لأطفال غزة.