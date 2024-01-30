العدوان على غزة.. 215 شهيدا خلال 24 ساعة والاحتلال يحاصر مستشفيين وتحذيرات من مجاعة

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ115 على التوالي، قصفها المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة خصوصاً مدينة خانيونس جنوباً، التي يعيش فيها الفلسطينيون موجة نزوح أخرى بعد هروبهم من جحيم الحرب في شمال القطاع في المراحل الأولى من حرب الإبادة على القطاع المحاصر.



صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26 ألف و637

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "26 ألف و637 شهيدا و65 ألف و387 مصابا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي عقد أمام مستشفى "تل السلطان للولادة" بمدينة رفح جنوب القطاع، إن "حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 26.637 شهيدا و65.387 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 215 شهيدا و300 إصابة".



وأشار القدرة إلى أن "عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات"، موضحا أن "الاحتلال يمنع وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".



ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 122



أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 122 صحافياً منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحافيين عصام اللولو، مذيع ومقدم برامج في تلفزيون فلسطين، ومحمد عبد الفتاح عطاالله، صحافي في مؤسسة الرسالة للإعلام.



وقال إنهما استشهدا جرّاء الاستهداف والقصف المتواصل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة.



الاحتلال يحاصر مستشفيين



في الأثناء، يواصل جيش الاحتلال محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع لليوم الثامن على التوالي.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن توقّف العمل في قسم الجراحة بمستشفى الأمل التابع لها في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بسبب نفاد الأوكسجين من جرّاء محاصرته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها المتواصلة على الفلسطينيين في غزة.



وأوضحت الجمعية، في بيان، أنّ "قسم الجراحة في مستشفى الأمل توقّف عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأوكسجين"، موضحة أنّ "قوات الاحتلال تواصل استهداف وحصار المستشفى لليوم الثامن على التوالي، وسط استمرار القصف وإطلاق نار في محيطه".



وتابعت الجمعية بأنّ "المستشفى تعامل مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات حتى اللحظة (تاريخ كتابة البيان) من بين النازحين، وما زال عدد من الإصابات والشهداء في محيط المستشفى وتعجز طواقمنا عن الوصول إليهم".



وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنّ القوات الإسرائيلية تستهدف كلّ من يتحرّك في محيط مستشفى الأمل الواقع غربي مدينة خانيونس، التي يتخوّف مراقبون عليها من أن تلقى مصير مدينة غزة نفسه.



ويأتي ذلك في حين أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر، صباح اليوم الاثنين، بإخلاء هذه المنطقة الواقعة غربي خانيونس، حيث مستشفى الأمل، على أن يتوجّه الناس إلى أقصى الغرب صوب البحر.

في السياق، أعلن مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة في غزة أن المختبرات تعاني نقصاً حاداً في مواد اللوزام المخبرية، وفي وحدات الدم ومشتقاته. كما أشار إلى عدم توافر الفحوصات الفيروسية للمرضى، وتوقف فحوصات غازات وأملاح الدم بسبب نقص المحاليل الخاصة بها.



كما بين المسؤول أن هناك نقصاً في الفحوصات الكيمائية الخاصة بمرضى الكلى والكبد والحوامل، وفي المضادات الحيوية اللازمة للمزارع البكتيرية، محملاً منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، مسؤولية توقف خدمات المختبرات وبنوك الدم في قطاع غزة.

مقرر أممي: لا مفر من المجاعة



قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وأوضح فخري في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.2 مليون شخص تحت وطأة الجوع



والإثنين، ارتفع إلى 12 عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "الأونروا" في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.



يونيسف: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.



وأوضحت المنظمة في بيان، الاثنين، أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية، محذرة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.



وذكر البيان أن يونيسف وشركاءها قاموا بتوفير 962 ألفاً و550 جرعة من اللقاحات في ديسمبر/ كانون الأول الفائت وأن اللقاحات متاحة حالياً لأطفال غزة.





المصدر: وكالات