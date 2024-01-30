جنون الأسعار البلدي.. كيلو اللحم وصل 400 جنيه والزيادة مستمرة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

دخل زبون، ألقى السلام وهو ينظر إلى قائمة الأسعار الجديدة، أشار إلى قطعة، " اقطع حته 2 كيلو وأفرمها" نفذ الجزار طلب المشتري، ثم نظر الأخير إلى من كان يحدثه وقال: "ده زبون كان بياخد من سنه 7 أو8 كيلو كل شهر، دلوقتي بياخد 2 كيلو".

مشهد ربما يكون متكرر في محال الجزارة، يلخص كيف أثر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدي على القدرة الشرائية والإقبال عليها، ارتفاع يتزامن مع كل تحرك في سعر الأعلاف التي تتغير كل يوم، زيادة على الجزار وعلى الزبون، يتبعها بيع أقل وعزوف نسبي عن الشراء.

يقول أحمد النعيمي صاحب محل جزارة حي الأربعين في السويس، إن مزارع العجول والحظائر في المحافظة لا تكفي لسد احتياجات المواطنين، لذلك يعتمد الجزارين بشكل أساسي على شراء رؤوس الماشية من محافظة الشرقية، أقرب محافظات الدلتا للسويس، وهو ما يضيف قيمة النقل على سعر اللحوم الذي بات يتغير عدة مرات في الأسبوع.

أرجع النعيمي ارتفاع سعر اللحوم، إلى ارتفاع سعر الاعلاف، والتي ترتبط بسعر الدولار إذ يعتمد مربي الماشية على الأعلاف المستوردة، سواء للماشية الحلابة التي تنتج ألبان أو الأنعام الصغيرة التي يربونها لبيعها بالكيلو قائم للجزارين، لافتا أن سعر طن العلف ارتفع ما بين 2000 إلى 3000 جنيه لمختلف الأنواع خلال الفترة الأخيرة.

" من سنه كنت بذبح عجلين كل يوم وكان في سحب، دلوقتي نص وعجل أو واحد صغير في أخر الشهر مع قبض الرواتب" يقول النعيمي كيف أثرت الأسعار على نشاطه وتراجع الكميات المباعة يوميا.

وتابع أن الكيلو القائم في العجول ارتفع من 150 الأسبوع الماضي إلى 160 هذا الأسبوع، وأردف قائلا: "بحسبه بسيطة عجل متوسط وزن 500 كيلو سعره 80 ألف جنيه، نسبة التصافي تقريبا 58%، 300 كيلو بالعضم، وصافي لحم أقل من 250 كيلو ".

ذكر الجزار أن سعر كيلو القائم يتغير كل يوم، وأحيانا في اليوم نفسه يباع بسعر صباحا ويزداد السعر جنيه للكيلو مساءا، لا سيما العجول الكبيرة، بينما يبدأ سعر الضاني القائم من 180 وحتى 200.

تأثير ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع الكميات المباعة، دفع أحمد وغيره من الجزارين إلى الاستغناء عن نصف العمالة أو أكثر، اضطر هؤلاء للعمل في مجالات أخرى مثل جزارة الدواجن، أو مجالات بعيدة عن مجالهم مثل المعمار والبيع في سوق الخضار.

يقول الجزار في بث مباشر نشرته صفحة "الخليج 365" إن سعر كيلو اللحم العجالي يتراوح بين 320 إلى 340 في السويس، أما الكندوز الصغير يتراوح سعره من 380 إلى 400 جنيه، وتلك الأسعار معرضة للزيادة يوم بعد آخر.

يرى جزار السويس، إنه لابد من تدخل الدولة لوضع حل وتوفير كميات أكبر من اللحوم المعروضة في المجمعات الاستهلاكية وفي المبادرات، مع مراعاة جودتها لتنال إقبال المواطنين، مؤكدا ان المعروض في تلك المنافذ لا يغطي الطلب عليها.

واستطرد أن لابد من وقفة للحد من زيادة أسعار الأعلاف المستمر منذ عام، حيث تسببت تلك الزيادة في عزوف المربين وتصفية المزارع، بسبب قلة بيع رؤوس الماشية للجزارين، مع ارتفاع التكلفة والاعتماد على أصناف من الخضروات لتغذية الماشية تسببت في زيادة الدهون وتراجع نسبة تصافي اللحم الأحمر.

وتوقع النعيمي أن يصل سعر كيلو اللحم الأحمر البلدي إلى 600 جنيه في شهر رمضان لو استمرت الزيادة بتلك الوتيرة مع زيادة سعر العلف وتراجع الإنتاج الحيواني لدى المربين.

وأكد انه رغم ارتفاع الأسعار وقلة الطلب عليها، إلا أن المواطنين لم يقاطعوا اللحوم في ظل ارتفاع البدائل الأخرى مثل الدواجن، وكذلك الأسماك، إذ وصل سعر الكيلو من الأصناف الشعبية 100 جنيه.