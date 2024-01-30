مسؤول أمريكي: المسيرة التي استهدفت قاعدتنا في شمال شرق الأردن إيرانية الصنع



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، في تصريحات للجزيرة، إن المسيرة التي استهدفت قاعدتنا في شمال شرق الأردن إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه سوف يتم الرد بحسم على أي عدوان، مضيفا أن الرد على إيران بعد الهجوم الذي استهدف قواتنا شرق الأردن سوف يكون على مستويات عدة وعلى مراحل ويستمر لبعض الوقت، موضحا أنه على كل من يهاجم جنودنا تحمل مسؤولية ذلك في الوقت والمكان المناسبين.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اننا سوف نحاسب كل المسؤولين عن هجوم شمال الأردن في الوقت الذي نختاره وبالطريقة التي نحددها.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث تطورات الهجوم على القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن.