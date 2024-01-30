شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ نظم سياسية: تحذيرات مصر بدأت مبكرا من تزايد رقعة الصراع فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أنه لا يوجد أي شك في أن التحذيرات المصرية بدأت مبكراً من تزايد رقعة الصراع في الشرق الأوسط، عقب حدوث هجمات على السفن فى البحر الأحمر وتشكيل تحالف دولي تقوده أمريكا وبريطانيا، لمواجهة ضربات الحوثيين على السفن من خلال عملية يطلق عليه "حامي الإزدهار" .

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهجمات بالمُسيرات التي بدأت على القوات الأمريكية بقواعدها فى الأردن، ستتزايد وتتصاعد شدتها الضربات، طالما يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماته فى غزة والضفة الغربية.

وأشار خضر إلى أن الأمر الإشكاليات تتفاقم و تزدات حدتها وخطورتها، بسبب أفعال إسرائيل وهذا ما سوف نراه فى الفترة القادمة.

وأردف قائلا إن مصر يهمها أولاً وأخيراً حماية الأمن القومي، ووطننا لا يندمج ولا يشارك فى أى تحالفات عسكرية لأن حماية الأمن القومى المصرى هى الأساس.

واستطرد أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا بايدن بمواجهة وضرب كل الجماعات المتحالفة مع إيران، والتى تقوم بالاعتداءات بالوكالة عن طهران الأمر الذي ينذر بتدهور الأوضاع في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة اخرين جندياً في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن.