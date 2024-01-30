هيئة البث الإسرائيلية: وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة الإثنين في اطار مباحثات تبادل الأسرى

زار وفد أمني إسرائيلي العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، وذلك في إطار المحادثات الجارية في محاولة للتوصل إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

وأفاد التقرير بأن الوفد الأمني الإسرائيلي زار القاهرة ظهرا وعاد منها مساء. وأشار إلى أن الوفد وصل إلى العاصمة المصرية على متن طائرة خاصة استأجرها الموساد في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخير؛ واستقلها رئيس الجهاز، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، في رحلتهما، الأحد، للعاصمة الفرنسية باريس.

والأحد، أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، محادثات في العاصمة الفرنسية، باريس، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، بمشاركة رئيسي الموساد، برنياع، والشاباك، بار، والمسؤول عن الجهود الاستخباراتية المتعلقة بملف الأسرى، اللواء في الاحتياط نيتسان ألون.

وذكرت التقارير الإسرائيلية، أن القاهرة تشهد كذلك اجتماعا، بين الوسط المصري، وكبار المسؤولين في حركة حماس، لمناقشة الخطوط العريضة التي تم التوصل إلى تفاهمات حولها خلال المحادقات التي شهدتها باريس، الأحد، وعرضها على مسؤولي الحركة.