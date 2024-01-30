الخارجية الأميركية: زيادة صادرات الأسلحة الأميركية إلى مستوى قياسي في 2023

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن مبيعات المعدات العسكرية الأميركية للحكومات الأجنبية في عام 2023 ارتفعت بنسبة 16 بالمئة إلى مستوى قياسي حيث بلغت 238 مليار دولار، في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تعويض المخزون الذي يتم إرساله إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبرى.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على توقعات مبيعات أقوى لشركات مثل "لوكهيد مارتن" و"جنرال دايناميكس" و"نورثروب غرومان"، والتي من المتوقع أن ترتفع أسهمها وسط حالة تزايد عدم الاستقرار العالمي.
وارتفعت المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأميركية إلى 157.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 من 153.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، بينما ارتفعت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأميركية إلى 80.9 مليار دولار في عام 2023 من 51.9 مليار دولار في العام السابق.
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